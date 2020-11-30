لبنان

وقف التغريدات

Lebanon 24
30-11-2020 | 04:29
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تمنى رئيس حزب على قياديي حزبه وقف التغريدات السياسية والاهتمام بالأمور الاجتماعية والاقتصادية للناس "لأنّ الحالة الراهنة أكبر منا جميعاً".
 
المصدر: النهار
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قرار

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