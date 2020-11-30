لبنان

هجرة رياضية

Lebanon 24
30-11-2020 | 04:34
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لوحظت هجرة لافتة في صفوف رياضيين بارزين إلى دول آسيوية بعد إفلاس أنديتهم، ومنهم من لم يتمكن من قبض رواتبه منذ فترة طويلة.
 
المصدر: النهار
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