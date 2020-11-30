لبنان

اجتماع يتيم

Lebanon 24
30-11-2020 | 04:38
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يقول بعض المتابعين إنّ اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة قانون الانتخابات، قد يكون يتيماً ولا تُدعى اللجنة الى اجتماع جديد في ضوء الانقسام الحاد في المواقف.
المصدر: نداء الوطن
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