لبنان

لا انتخابات فرعية

Lebanon 24
30-11-2020 | 04:44
A-
A+
Doc-P-770496-637423083686586448.jpeg
Doc-P-770496-637423083686586448.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يؤكد عدد من المسؤولين ان لا انتخابات نيابية فرعية بعد الاستمرار بعرقلة تأليف الحكومة وعدم جهوزية وزارة الداخلية لمثل هكذا استحقاق.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
تقسيط وتمديد وإعفاءات... اللبنانيون سيأكلون "لحم أكتافهم" في العام 2021
lebanon 24
30/11/2020 06:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
2021 سنة التصفيات المصرفية في لبنان: من سيلعب في النهائيات؟
lebanon 24
30/11/2020 06:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو نادر.. آينشتاين يواجه سؤالاً عن الدين العام في لبنان!
lebanon 24
30/11/2020 06:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف توزعت اصابات كورونا على البلدات والمدن اللبنانية؟
lebanon 24
30/11/2020 06:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24

انتخابات فرعية

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2020-11-30
06:18 | 2020-11-30
06:13 | 2020-11-30
06:13 | 2020-11-30
06:05 | 2020-11-30
06:05 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website