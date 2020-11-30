طلب من رئيس الجمهورية

عُلم أن رئيس الجمهورية، بعدما تبلغ من حاكم مصرف لبنان الحاجة إلى كتاب من وزير المالية لتسليم الشركة المكلفة بالتدقيق الجنائي المستندات المطلوبة، سيطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير غازي وزني إعداد الكتاب وإرساله إلى قصر بعبدا.