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لبنان
طلب من رئيس الجمهورية
Lebanon 24
30-11-2020
|
04:47
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عُلم أن رئيس الجمهورية، بعدما تبلغ من حاكم مصرف لبنان الحاجة إلى كتاب من وزير المالية لتسليم الشركة المكلفة بالتدقيق الجنائي المستندات المطلوبة، سيطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير غازي وزني إعداد الكتاب وإرساله إلى قصر بعبدا.
المصدر: نداء الوطن
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ميشال عون
غازي وزني
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