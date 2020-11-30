لبنان

اغتيال العالم الايراني ضربة موجعة لإيران... حزب الله مستعد لجميع الاحتمالات

Lebanon 24
30-11-2020 | 05:59
A-
A+
Doc-P-770502-637423129585850042.jpg
Doc-P-770502-637423129585850042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن" على الرغم من كونها عملية موجعة لإيران، إلا أنّ اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخر زاده لم يأت مفاجئاً. كل المؤشرات كانت توحي بوجود اتجاه اميركي اسرائيلي لتوجيه ضربة عسكرية ما في الفترة الانتقالية ما بين ادارة اميركية جديدة واخرى تتحضر للمغادرة على مضض لخسارتها نتائج الانتخابات الاخيرة. لكن لم يكن معروفاً توقيت مثل هذه العملية ومكانها وان المعلومات المتداولة كانت تقول ان مستشارين من محيط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانوا يحذرونه من مغبة الدخول في حرب مع ايران الى ان أعطى موافقته على عملية في الداخل الايراني.

كان من بين تلك المؤشرات إقالة وزير الدفاع مارك إسبر وثلاثة من المسؤولين في الخارجية الاميركية، ونقل حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى منطقة الخليج العربي مروراً بمضيق هرمز الى بحر عمان بناء على اوامر ترامب. عدا عن خطوات اخرى في محاولة لردع ايران عن اي محاولة رد محتملة على اي اعتداء تتعرض له. وخلال اطلالته الاخيرة قبل نحو اسبوعين كان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله دعا الى الحذر الشديد في فترة اعتبرها في غاية الخطورة.

على أن توقيت الرد سيكون اكثر دقة ودراسة وعناية لان المرحلة الحالية التي تلت فوز جو بايدن بالانتخابات خلفاً لترامب دقيقة، وذلك رغم فداحة الخسارة للملف النووي الايراني وفي ظل المتغيرات التي حصلت وابرزها ان مستشار الامن القومي الاميركي للرئيس المنتخب جو بايدن هو نفسه من قاد الفريق الاميركي في المفاوضات التمهيدية والاساسية التي ادت الى توقيعه من قبل وزير الخارجية الاميركي حينها جون كيري الذي عين ممثلاً ومبعوثاً خاصاً لبايدن في مباحثات اميركا حول المناخ.

الاغتيال يخدم هذا السياق ولا يهدف فقط للقضاء على "والد الملف النووي الايراني" الذي اصبح لديه عشرات العلماء والخبراء، ولا شك ان العملية مرتبطة بمعلومة عن تقدم ايراني كبير على مستوى الملف النووي. يحاول الاسرائيلي ان يورط الادارة الاميركية الجديدة ويعيق عودتها للتفاوض مع ايران، وبضربته تلك قدم خدمات ليس لاسرائيل فحسب بل لكل الدول المتوجسة من ايران النووية من باكستان الى تركيا ودول عربية.

في تحليله يعتبر "حزب الله" ان ترامب يحاول ان يقدم خدمات لكل من وقف معه طوال سنوات حكمه الأربع، ويسلف اوراقاً رابحة استعداداً لخوضه الانتخابات بعد نهاية ولاية بايدن. ومن بين الخدمات أيضاً لقاءات لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مسؤولين عرب. ضرب العالم الايراني أشبه بتعويض عن حرب كان يعتزم ترامب خوضها مؤخراً لولا اصطدامه بمعارضة قوية. هذه الحرب باتت مستبعدة اليوم لكن من دون ان يلغي "حزب الله" من حساباته توقع استمرار مثل هذا النوع من العمليات الامنية الى حين نهاية ولاية ترامب. كان هذا الهدف وارداً منذ العام 2018 بدليل الصورة التي عرضها نتنياهو للعالم الإيراني محذراً من تقدم برنامج إيران النووي، وهو ما تضعه ايران في اطار الدليل على ضلوع إسرائيل في عملية الاغتيال.

وتطرح عملية الاغتيال علامات استفهام وتثير مخاوف من مغبة ان تقوم اسرائيل مستفيدة من الفترة المتبقية من عهد ترامب بتنفيذ خطتها ضد لبنان و"حزب الله"، خصوصاً وان الاعلان عن العملية استتبع بخبر يتعلق بكشف عملية تخطيط لاغتيال نصرالله وهو ما نفاه "حزب الله" جملة وتفصيلاً. واذ استبعد الحزب قيام اسرائيل بعمليات عسكرية واسعة ضد لبنان لم يخرج من حساباته احتمالات تنفيذ اسرائيل عملية امنية صامتة من دون بصمات باستهداف اماكن محددة شبيهة بالعملية التي نفذتها مؤخراً في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية، مستهدفة مبنى العلاقات الاعلامية لـ"حزب الله"، على إعتبار انه سيكون الضوء الاخضر الاميركي ممنوحاً لاسرائيل في غضون الشهرين المقبلين.

على كامل جهوزيته يبقى "حزب الله" متحضراً لكل الاحتمالات من قبل اسرائيل، وفي باله تحذير امينه العام من نية إسرائيل تنفيذ ضربات سريعة وأغلبها من خارج الحدود وسط مؤشرات تؤكد بالفعل امكانية قيام اسرائيل بضرب اهداف محددة وليس القيام بعملية عسكرية كبيرة، مؤكداً استعداده "لرد الصاع صاعين في حال حصول أي حماقة أميركية أو إسرائيلية".
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2020-11-30
10:56 | 2020-11-30
10:54 | 2020-11-30
10:52 | 2020-11-30
10:34 | 2020-11-30
10:14 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website