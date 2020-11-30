لبنان

تخوّف من ضغط.. يؤدي الى كارثة مالية وإقتصادية

Lebanon 24
30-11-2020 | 06:29
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يتخوف البعض من أن تتولّى المرجعيات السياسية الضغط على أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان لدفعهم الى تبديل موقفهم من عدم المس بالإحتياطي الإلزامي ما يؤدي الى كارثة مالية وإقتصادية، بحسب "الجمهورية".
المصدر: الجمهورية
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