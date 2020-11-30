تخوّف من ضغط.. يؤدي الى كارثة مالية وإقتصادية

يتخوف البعض من أن تتولّى المرجعيات السياسية الضغط على أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان لدفعهم الى تبديل موقفهم من عدم المس بالإحتياطي الإلزامي ما يؤدي الى كارثة مالية وإقتصادية، بحسب "الجمهورية".