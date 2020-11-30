23
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مؤتمر باريس للتعويم ام التحفيز؟
Lebanon 24
30-11-2020
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب شارل جبور في "الجمهورية": عندما جال الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل على القوى السياسية اللبنانية منذ أقل من أسبوعين، أكّد على مبدأ التلازم والترابط بين تأليف الحكومة، وبين انعقاد مؤتمر دعم لبنان، فماذا عدا مما بدا لأن تدعو باريس إلى انعقاد هذا المؤتمر الأربعاء المقبل وقبل تأليف الحكومة؟
عندما أعلنت باريس، عبر موفدها، على مبدأ التلازم بين تأليف الحكومة كشرط أساس من أجل الدعوة لمؤتمر يهدف إلى التشجيع على تقديم مساعدات للبنان، كانت ترمي إلى تشجيع القوى السياسية على تسريع تأليف الحكومة، فكانت رسالة حث من جهة، ورسالة تحذير من جهة أخرى، ففي حال عدم التأليف لن يُعقد المؤتمر، وفي حال عدم انعقاده سيكون لبنان في وضع كارثي لا يُحسد عليه إطلاقاً، ولكن فجأة تبدّل الموقف الفرنسي بفك الترابط بين التأليف وانعقاد المؤتمر، من دون ان تُعرف خلفية هذه الدعوة أو الأسباب الموجبة للفصل بين الأمرين، ولم يُعرف ما إذا كانت هذه الدعوة تصبّ في مصلحة حكومة تصريف الأعمال وتعويمها، كونها من سيواكب نتائج المؤتمر على أثر فقدان الأمل بتأليف حكومة جديدة، أم انّ المؤتمر سيربط المساعدات التي سيصار إلى إقرارها بالحكومة العتيدة من أجل تسريع تأليفها وتجاوز العِقَد التي ما زالت تؤخّر هذا التأليف؟
وقبل الحديث عن المفاعيل السياسية للمؤتمر، لا بدّ من الإشارة إلى الأجواء التي رافقت هذه الدعوة محلياً، من زاوية تعميم مناخات إيجابية بإمكانية تشكيل الحكومة قبل هذا المؤتمر، اي قبل يوم الأربعاء، وكأنّ الدعوة لم تحصل إلّا بعدما تأكّدت باريس من انّ العِقَد أُزيلت والحكومة في طريقها إلى الولادة لتواكب أعمال المؤتمر ونتائجه. ولكن، كيف يمكن ان تتأكّد الإليزيه من انّ الحكومة مطابقة للمواصفات الدولية المطلوبة، قبل ان تبصر هذه الحكومة النور؟ وهل أصبحت أولوية فرنسا تشكيل حكومة، اي حكومة، لتعيد تفعيل مبادرتها المجمّدة؟ وهل خطوتها منسّقة مع واشنطن والرياض، ام انّه ستسبق المؤتمر او تليه عقوبات جديدة تكون بمثابة رسالة ردّ على هذا المؤتمر على غرار العقوبات التي هبطت في عزّ اندفاعة الدكتور مصطفى أديب وأخيراً مع الرئيس الحريري؟ وهل تحاول تعبئة الوقت الضائع أميركياً قبل دخول الرئيس المنتخب بايدن إلى البيت الأبيض، أم انّها رسالة إلى الرئيس ترامب بتحييد لبنان الذي يحظى بمظلّة فرنسية ودولية، عن اي عمل عسكري قبل خروجه من البيت الأبيض؟ وهل الهدف من تجاوز شكل الحكومة والإصرار على عقد المؤتمر، بمعزل عن اي شيء، توجيه رسالة الى بايدن وغيره بأنّ لبنان ورقة فرنسية، وانّ اي حلّ للأزمة في بيروت يكون مدخله ومفتاحه باريس؟
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
قرار بتمديد إقفال المدارس في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار بتمديد إقفال المدارس في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل
18:27 | 2020-11-29
29/11/2020 06:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة الداخلية.. قرار جديد يتعلق بحظر التجوّل وتوقيت فتح المؤسسات
Lebanon 24
من وزارة الداخلية.. قرار جديد يتعلق بحظر التجوّل وتوقيت فتح المؤسسات
21:28 | 2020-11-29
29/11/2020 09:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء جديد للمطاعم التي ستفتح أبوابها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إجراء جديد للمطاعم التي ستفتح أبوابها.. إليكم التفاصيل
13:11 | 2020-11-29
29/11/2020 01:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو جديد تشكيل الحكومة.. هل يعتذر الحريري؟
Lebanon 24
هذا هو جديد تشكيل الحكومة.. هل يعتذر الحريري؟
14:31 | 2020-11-29
29/11/2020 02:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره هذا المساء
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره هذا المساء
22:30 | 2020-11-29
29/11/2020 10:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:00 | 2020-11-30
الفراغ السني والحضور التركي في لبنان.. ماذا يكسب أردوغان؟
10:56 | 2020-11-30
محافظ النبطية طلب من البلديات تسطير محاضر ضبط في حق مخالفي الاجراءات الوقائية
10:54 | 2020-11-30
مستشفى سيدة المعونات يطلق خطوة تعتبر الاولى في لبنان عن بعد عبر موقعه الجديد
10:52 | 2020-11-30
خلية الأزمة في بخعون الضنية: 4 إصابات بالفيروس
10:34 | 2020-11-30
بشارة الاسمر: لتشكيل حكومة وطنية وانقاذ البلاد قبل فوات الاوان
10:14 | 2020-11-30
اصابة متطوعة من فريق خلية الأزمة بالبيرة.. واجراء فحوص للمخالطين
فيديو
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
Lebanon 24
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
09:00 | 2020-11-30
30/11/2020 11:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا لحظة سقوط محمد رمضان على الأرض أثناء تكريمه في دبي.. ومتابعون يسخرون
Lebanon 24
شاهدوا لحظة سقوط محمد رمضان على الأرض أثناء تكريمه في دبي.. ومتابعون يسخرون
09:00 | 2020-11-30
30/11/2020 11:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
Lebanon 24
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
18:00 | 2020-11-28
30/11/2020 11:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact