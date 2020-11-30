فيلتمان: لبنان ليس أولوية بايدن وملف واحد يهمه فقط

نقل عن السفير الاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان تأكيده بأنّ لبنان لن يكون على رأس جدول اعمال السياسة الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. ووفق فيلتمان، فإنّ ادارة بايدن ستركّز على الملف الايراني الى جانب سياستها في اتجاه اسرائيل وسوريا. وبالتالي، فإنّ ما سيصيب لبنان هو ما سيتفرّع من هذه الملفات. وهو ما يعني أنّ التركيز الاميركي المقبل سيطال في مرحلة ثانية بناء إطار عمل لمفاوضات الحدود البحرية وخارج ذلك لا شيء تقريباً، بحسب ما جاء في صحيفة "الجمهورية".