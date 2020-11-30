تقرير إسرائيلي: "حزب اللّه" متأهب ونصرالله ألغى تحركاته

بعد اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، يوم الجمعة الماضي، في طهران، زعمت تقارير إسرائيلية أنّ "حزب الله" متأهب، مدعيةً أنّ ثمة خشية من استهداف الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، بحسب تقرير نشرته "الحرة".وزعمت قناة 13 الإسرائيلية أنّ "نصر الله ألغى تحركاته ونصحه فريقه الأمني بالبقاء في مكانه"، بحسب ما نقله عنها موقع " صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وزعمت الصحيفة أنّ "نصرالله هدف سهل لإسرائيل"، محذرةً من أنّه "من المرجح أنّ تؤدي مثل هذه الضربة الإسرائيلية إلى تأجيج المنطقة بشكل خطير"، بحسب ما جاء في تقرير "الحرة".وأثار اغتيال زاده إدانة واسعة النطاق من طهران، التي اتهمت الموساد بالمسؤولية عن الهجوم، مهددة بالانتقام، ما دفع إسرائيل إلى الاستعداد لرد إيراني محتمل، واضعة السفارات في حالة تأهب قصوى، بحسب الموقع.