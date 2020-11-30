لبنان

تقرير إسرائيلي: "حزب اللّه" متأهب ونصرالله ألغى تحركاته

Lebanon 24
30-11-2020 | 07:57
A-
A+
Doc-P-770544-637423199553101670.jpg
Doc-P-770544-637423199553101670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، يوم الجمعة الماضي، في طهران، زعمت تقارير إسرائيلية أنّ "حزب الله"  متأهب، مدعيةً أنّ ثمة خشية من استهداف الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، بحسب تقرير نشرته "الحرة". 
وزعمت قناة 13 الإسرائيلية أنّ "نصر الله ألغى تحركاته ونصحه فريقه الأمني بالبقاء في مكانه"، بحسب ما نقله عنها موقع " صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وزعمت الصحيفة أنّ "نصرالله هدف سهل لإسرائيل"، محذرةً من أنّه "من المرجح أنّ تؤدي مثل هذه الضربة الإسرائيلية إلى تأجيج المنطقة بشكل خطير"، بحسب ما جاء في تقرير "الحرة". 
وأثار اغتيال زاده إدانة واسعة النطاق من طهران، التي اتهمت الموساد بالمسؤولية عن الهجوم، مهددة بالانتقام، ما دفع إسرائيل إلى الاستعداد لرد إيراني محتمل، واضعة السفارات في حالة تأهب قصوى، بحسب الموقع.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2020-11-30
10:56 | 2020-11-30
10:54 | 2020-11-30
10:52 | 2020-11-30
10:34 | 2020-11-30
10:14 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website