لبنان

خلية الأزمة في القرنة العكارية: 8 حالات جديدة

Lebanon 24
30-11-2020 | 08:17
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أعلنت خلية الأزمة في بلدة القرنة 8 إصابات جديدة ، 7 منها ملتزمة الحجر المنزلي. وقد تم نقل مصاب إلى مجمع "العزيز" في فنيدق ليمضي فترة الحجر.
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