خلية الأزمة في القرنة العكارية: 8 حالات جديدة

أعلنت خلية الأزمة في بلدة القرنة 8 إصابات جديدة ، 7 منها ملتزمة الحجر المنزلي. وقد تم نقل مصاب إلى مجمع "العزيز" في فنيدق ليمضي فترة الحجر.

