تأهيل مجمع العزيز في فنيدق لحجر المصابين

أعلن اتحاد بلديات جرد القيطع وبلدية فنيدق، بالتعاون مع محافظ عكار عماد اللبكي وقيادة الجيش ممثلة باللواء محمود الأسمر وطبابة عكار ممثلة بالدكتور حسن شديد ومنظمة اليونيسيف والصليب الأحمر، أن مجمع "العزيز" في بلدة فنيدق، أصبح جاهزا ليكون مركزا طبيا لحجر المصابين بفيروس كورونا، وبات مستعدا لاستقبال المصابين المؤكدة اصابتهم (من دون عوارض)، ومجهزا بكل أسباب العناية الطبية على مدار الساعة، ويستقبل كل الحالات من بلدات جرد القيطع.وكان تم تأهيل مجمع "العزيز" من قبل undp (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).