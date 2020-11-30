أرسلان: سؤال برسم القاضي صوّان

التوقيفات التي أجراها القاضي فادي صوان وتحديداً بحق الرائد داوود فياض، الضابط النزيه المقدام في الأمن العام، تندرج تحت خانة التوقيف التعسفي الذي لا يمت الى العدالة والحق بصلة...
يعلم الجميع بأن الأمن العام لا يملك في المرفأ صلاحية على موجوداته...
— Talal Arslan (@talalarslane) November 30, 2020
التوقيفات التي أجراها القاضي فادي صوان وتحديداً بحق الرائد داوود فياض، الضابط النزيه المقدام في الأمن العام، تندرج تحت خانة التوقيف التعسفي الذي لا يمت الى العدالة والحق بصلة...
يعلم الجميع بأن الأمن العام لا يملك في المرفأ صلاحية على موجوداته...