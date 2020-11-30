لبنان

مياه الجنوب حددت آخر مهلة لطلبات إلغاء الاشتراكات

Lebanon 24
30-11-2020 | 09:35
A-
A+
Doc-P-770569-637423260093530594.jpg
Doc-P-770569-637423260093530594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان المشتركين، بأنها "ستتوقف عن استقبال طلبات الغاء الاشتراكات من بدءا من 1-12-2020 بغية استكمال انجاز معاملات الغاء الاشتراكات المقدمة من المواطنين بالسرعة الممكنة".

ودعت المواطنين الى "التواصل معها على رقم مركز الاتصال والشكاوى 1785 في حال حصول اي انقطاع في المياه او مشكلة ذات صلة".

من جهة أخرى، تنفذ المؤسسة برنامج توعية بالتعاون مع Lebanon Water Project - LWP عن كيفية ترشيد استخدام المياه واستهلاكها.

ولفتت المؤسسة الى أن "انخفاص مستوى التغذية في المياه في دائرة صيدا يعود الى تراجع نسبة التغذية بالتيار الكهربائي".

وبلغت المؤسسة "مشتركيها في دائرة صيدا بانتهاء اعمال الصيانة في دفاش بئر منطقة الفوار - مارالياس".

كما انجزت فرق المؤسسة معالجة تسرب مياه في بئر عين بوسوار، وامنت المياه للمشتركين. وان فرق صيانة المولدات انحزت صيانة المولد الكهربائي في بلدة سيروب. وصيانة خط دفع 6 انش من نبع الطاسة.

وأعلنت أعمال تزفيت موقع أشغال خط توزيع 4 انش بطول 1800 متر بعد انجاز فرق المؤسسة أشغال التمديد والتوصيل وتطوير شبكة توزيع المياه في بلدة كفرملكي .

وفي دائرة مياه بنت جبيل أنجزت فرق المؤسسة صيانة على خط دفع بئر رقم 2 في وادي - السلوقي. كما انجزت فرق صيانة المولدات صيانة المولد الكهربائي في بلدة جنسنايا، وتؤمن المياه للمشتركين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2020-11-30
10:56 | 2020-11-30
10:54 | 2020-11-30
10:52 | 2020-11-30
10:34 | 2020-11-30
10:14 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website