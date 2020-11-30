لبنان

هذا موعد وصول لقاح كورونا إلى لبنان

Lebanon 24
30-11-2020 | 09:56
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أشار عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري الى اننا في مرحلة التفشي المجتمعي والمؤشرات الوبائية تؤكد ذلك، اما عن الاقفال العام لخمسة عشر يوماً أتاح للقطاع الصحي إلتقاط أنفاسه والعودة الى الفتح التدريجي فتضعنا امام امتحان جديد حول اقناع المواطن بوجود كورونا أولا وبضرورة اتباعه الارشادات الصحية المطلوبة.

 

وعن اللقاح ووصوله الى لبنان، كشف البزري في حديث الى "صوت كل لبنان" عن أن اللقاح الأميركي لم تتم الموافقة عليه حتى الآن ولبنان من الدول المتقدمة في التفاوض على تسلمه وقد يصلنا في الربع الأول من السنة المقبلة والدفعة الأولى ستشمل 3 الى 5 % من الشعب اللبناني، أما الكابوس فلن ينتهي قبل نهاية السنة المقبلة أو في الربع الأول من 2022.

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