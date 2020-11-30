طرقات طرابلس والشمال تشهد زحمة سير خانقة (صور)

تشهد مدينة طرابلس ومناطق الشمال وخاصة الطرقات الرئيسية زحمة سير خانقة ما أدّى لتوقف السير، وذلك مع عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها بعد انتهاء مدة الإقفال العام نتيجة تفشّي فيروس "كورونا" المستجدّ.وتشهد مناطق القبة وأبي سمراء شبه توقف للسير، أمّا طريق الهيكلية التي تربط طرابلس بالكورة فتشهد أيضاً زحمة خانقة حيث أنّه يجب المرور من هذه الطريق للوصول إلى العديد من المدارس والجامعات، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وعلى أوتوستراد عكار، زحمة سير خانقة وخاصة من نفق عرمان باتجاه العبدة ذهاباً وإياباً.أما طريق عام الضنية فتشهد زحمة سير عند معظم مفارق البلدات التي تربطها بطرابلس.