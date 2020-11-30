اصابة متطوعة من فريق خلية الأزمة بالبيرة.. واجراء فحوص للمخالطين

اعلنت خلية الأزمة في البيرة، في بيان، "ان الفحوص المخبرية للمتطوعة (إ.ح) في فريقها إيجابية، وهي محجورة في منزلها منذ 5 ايام، ما يعني عدم مخالطتها لأحد في الايام الاخيرة، ويرجح تلقيها الاصابة بحكم عملها خارج البلدة"، لافتة "الى انه على الرغم من ذلك سيتم اجراء فحوص للمخالطين وحجرهم، وبهذا يكون العدد التراكمي في البلدة 17 حالة، شفي منهم 16 سريريا". وذكرت ب"ضرورة وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي".