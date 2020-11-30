لبنان

بين مشمس وماطر.. إليكم بالتفاصيل كيف سيكون طقس بداية كانون

Lebanon 24
30-11-2020 | 10:08
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان كانون 2020 يستهل ايامه الأولى بطقس متقلب بين المشمس والممطر  بشكل متفرّق وتقتصر الأمطار على جنوب سوريا وشمال شرق الأردن والمناطق الساحلية، على ان تشهد المناطق الغربية في اسيا تمركزاً للمرتفع السيبيري بقيم ضغط تصل الى 1027hpa في شرق تركيا و1050hpa فوق شمال بحر قزوين، الأمر الذي سيعزز نشاط المرتفع الشبه مداري خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، فيرسم خطا للرياح ستعبر شبه الجزيرة العربية نحو الاردن فقبرص وجنوب تركيا واليونان حيث ستتمركز المنخفضات الجوية.

 

وفيما يغطي السيبيري غرب اسياً وشرق اوروبا، ينحرف المنخفض الإيسلاندي بقوّة، من جنوب غرينلاند ويخترق وسط القارة ما يعيد اليها سيناريو الامطار  والثلوج، مصحوبة بنزولات قطبية يصل تأثيرها نحو شمال الجزائر.  

 

- بين قوّة السيبيري غرب اسيا 1051، وقوة الايسلاندي وسط اوروبا وغربها 977، سيظهر سير المنخفضات كدرجة اولى نحو البحر المتوسط، فالأوّل يصدّ تقدم الامطار نحو روسيا، والثاني يغزي جنوب اوروبا بالرطوبة الأطلسية.

من المنتظر اذاً، ان تغطي المنخفضات الاطلسية البحر المتوسط خلال هذا الاسبوع وستشمل ايطاليا واليونان وجنوب تركيا والمياه الاقليمية اللبنانية.

 

وبسبب نشاط المداري (الضغط المرتفع) فوق الاردن وسوريا ولبنان سيبقى الاسبوع الأول من كانون متأثراً بتقلبات جوية وامطار محلية، يصل تأثيرها من البحر المتوسط.

 

يُعتبر المرتفع السيبيري الحاجز الأكبر لصد تقدّم المنخفضات الجوية نحو الشرق الاوسط، وفور انحرافه نحو الهند الصينية ستستعيد المنطقة سيناريو الخيرات والامطار،

طقس يومي الاثنين والثلاثاء

طقس متقلب مع امطار محلية عشوائية تتوزع يومي الثلاثاء والاربعاء بين الساحل والبقاع ضمن معدل يتراوح بين 6 و 9 مم.

الحرارة على الساحل: 22 درجة نهاراً. تنخفض ليلاً الى 16

في البقاع: 15 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً الى 7

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و 4 ليلا

الرياح: جنوبية شرقية بقاعاً وشرقية شمالاً سرعتها بين 20 و 25كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1017hpa

الرطوبة: 60%  الى 70%

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