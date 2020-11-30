لبنان

خلية الأزمة في بخعون الضنية: 4 إصابات بالفيروس

Lebanon 24
30-11-2020 | 10:52
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اعلنت خلية الأزمة في بلدية بخعون - الضنية، في بيان، "تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا إثر ظهور نتائج الفحوصات المخبرية pcr التي أجريت على مصابين، ومخالطين ومشتبه فيهم جاءت نتائجها إيجابية".

وتمنت البلدية على "المصابين والمخالطين حجر أنفسهم لمدة 14 يوما، وإبلاغ البلدية أو خلية الأزمة في بخعون في حال ظهور أي اعراض، وانها ستقوم بحملة فحوص قبل ظهر اليوم، في ملعب بلدية بخعون، للمخالطين لأحد المصابين أو ممن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.
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