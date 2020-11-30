لبنان

محافظ النبطية طلب من البلديات تسطير محاضر ضبط في حق مخالفي الاجراءات الوقائية

Lebanon 24
30-11-2020 | 10:56
A-
A+
Doc-P-770593-637423307159688167.jpg
Doc-P-770593-637423307159688167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلب محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه في تعميم من البلديات في محافظة النبطية "في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها الوطن، وحفاظا على الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين، بذل الجهود الاستثنائية وممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون، ولا سيما أن البلدية هي السلطة المحلية القادرة على المراقبة والمتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز هذه المرحلة من خلال تفعيل دور الشرطة البلدية، وتسطير محاضر ضبط في حق كل من يخالف الاجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخصوصا عدم وضع الكمامة أو التجمع بشكل مخالف لتعميم وزير الداخلية والبلديات الرقم 1495 تاريخ 29 -11-2020 "منع التجمع في المآتم والحفلات على أنواعها والتزام نسبة 50 في المئة من القدرة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي والأندية الرياضية وغيرها، وطلب المؤازرة من القوى الأمنية عند الضرورة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:28 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:30 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:57 | 2020-11-30
14:50 | 2020-11-30
14:37 | 2020-11-30
14:26 | 2020-11-30
14:10 | 2020-11-30
13:47 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website