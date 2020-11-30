لبنان

مستشفى سيدة المعونات يطلق خطوة تعتبر الاولى في لبنان عن بعد عبر موقعه الجديد

Lebanon 24
30-11-2020 | 10:54
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برعاية مديرعام مستشفى سيدة المعونات الجامعي الأب وسام الخوري، نظّم رئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية في المستشفى البروفسور رغيد الخوري وللسنة الثالثة مؤتمر

 U-care بالتعاون مع كبار الأخصائين اللبنانيين والعالميين على مختلف اختصاصاتهم، للمشاركة بآخر التطورات الطبية، وذلك بهدف تجديد وتحسين العناية الصحية للمريض.

 

اعتاد قسم المسالك البولية في مستشفى سيدة المعونات الجامعي دوره الرائد في مجاله، في إستقطاب أخر المستجدات العالمية والمحلية ليقدمها لمريضه، ولذلك كل سنة في شهر تشرين الثاني، يقوم القسم بحملة توعية على مخاطر وسبل الوقاية من الأمراض الذكورية، عبر تحضير منتدى علمي لتطوير وتزويد الأطباء بالخبرات الجديدة، كما وسعى هذه السنة إلى المشاركة في تطوير المعرفة المحلية عبر عرض دراسة وطنية حول استبيان طال جميع الأراضي اللبنانية حول موضوع سرطان البروستات خلال المؤتمر، وطالب الجهات المعنية على رأسها وزارة الصحة بإنشاء حملة وطنية سنوية للتوعية حول مخاطر هذا المرض، مقترنة بحملة التوعية الخاصة بسرطان الثدي، علماً أن مرض سرطان البروستات لا يقل أهمية عن الأول بما تقدمه الأرقام الإحصائية، دون التغاضي عن إمكانية تفاديه والتغلب عليه عبر التشجيع على الفحص السريري وفحص الدم الخاص به، لإكتشافه المبكر، فيكون العلاج لشفاء تام و نهائي.       

 

ومع التطور الطبي والعلمي، أصبح قرار العلاج يطال اختصاصات عديدة، والتي قد يعيق تشعبها التفرد بأخذ القرار. لذا يشدد الطب المعاصر على أهمية إتخاذ القرارات الطبية ضمن مجموعة متعددة الاختصاصات ليكون أشمل وأكمل فيما يصب في مصلحة المريض وصحته. انطلاقا من ذلك، مشاركة الخبرات وآخر التطورات العلمية كل في مجاله، هو مبدأٌ قد اتخذه رئيس القسم الدكتور الخوري منذ العام 2012 بالتعاون مع قسم التورم الخبيث وأمراض الدم، وقسم الأشعة، وقسم الأنسجة

 

وأخيرا أطلق القسم  موقعه الإلكتروني الجديد uromdt.chu-nds.org الذي يسمح للأطباء من خارج المستشفى بتقديم ملفات مرضاهم، لدرسها ضمن نهجه المتعدد الاختصاصات، لزيادة فرصهم بالوصول إلى قمة العلاج المنتظر، بخطوة تعتبر الاولى في لبنان عن بعد.

 

 

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