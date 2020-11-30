لبنان

كيف سيكون الطقس هذا الأسبوع؟

Lebanon 24
30-11-2020 | 11:12
A-
A+
Doc-P-770599-637423317179651598.jpg
Doc-P-770599-637423317179651598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيرا المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة خلال النهار مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجبلية والشمالية، ويتحسن الطقس ليلا.
وجاء في النشرة الاتي:

طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل ولشهر كانون الأول من 13 الى 21 درجة.

الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول تدريجيا الى غائم مع هطول امطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية، مترافقةأحيانا ببرق ورعد، كما يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة خلال النهار مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجبلية والشمالية، ويتحسن الطقس ليلا.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال بسيط لهطول امطار خفيفة محلية خلال فترة بعد الظهر شمال البلاد ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 7 الى 17 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية نهارا، جنوبية - شرقية ليلا، سرعتها بين 55 و 80 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,25
- ساعة غروب الشمس: 16,29
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:28 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:30 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:57 | 2020-11-30
14:50 | 2020-11-30
14:37 | 2020-11-30
14:26 | 2020-11-30
14:10 | 2020-11-30
13:47 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website