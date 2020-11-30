لبنان

"حزب الله" يحضر لخطوات معيشية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-11-2020 | 11:14
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علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن ساعة الصفر لقيام "حزب الله"  بإفتتاح تعاونيات غذائية في مناطق نفوذه من اجل تأمين المواد الغذائية بأسعار مقبولة باتت قريبة جداً..

واشارت المصادر الى ان كل التحضيرات اكتملت بإنتظار الاعلان الرسمي عن الامر.
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