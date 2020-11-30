"حزب الله" يحضر لخطوات معيشية؟







علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن ساعة الصفر لقيام "حزب الله" بإفتتاح تعاونيات غذائية في مناطق نفوذه من اجل تأمين المواد الغذائية بأسعار مقبولة باتت قريبة جداً..



واشارت المصادر الى ان كل التحضيرات اكتملت بإنتظار الاعلان الرسمي عن الامر.