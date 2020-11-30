تأهب على الحدود: اسرائيل تؤجل الجولة الخامسة من المفاوضات.. وحزب الله يخلي مواقع في البقاع!

يتأهب الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية بشقيها في الجولان وعلى الحدود مع لبنان، وذلك تحسباً لرد إيراني محتمل على اغتيال العالم الإيراني النووي محسن فخري زاده، وفق ما أفادت "العربية"

كما ذكرت "العربية" ان حزب الله يخلي بعض مواقعه في البقاع الشرقي.

إلى ذلك حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق اجواء النبطية وصولا الى إقليم التفاح حيث نفذ غارات وهمية على علو منخفض، وصلت الى سماء مجرى الليطاني، وقلعة الشقيف، ويحمر، وارنون، وكفرتبنيت، والدوير، والشرقية وقاعقعية الجسر.

كذلك، تشهد أجواء صيدا وشرقها تحليقا لطيران العدو الحربي على ارتفاع متوسط.

وفي جزين، حلق الطيران المعادي فوق على علو متوسط.

وشهد قضاء جبيل ايضا تحليقا معاديا، في ما حلق بشكل مكثف في اجواء المتن على علو متوسط، وفوق اعالي كسروان.

وسجل ايضا تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي على ارتفاع منخفض جدا فوق مناطق حاصبيا والعرقوب، وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.

كذلك حلق الطيران المعادي فوق بيروت وضواحيها.

تزامناً ، ذكرت وكالة رويترز ان اسرائيل ابلغت لبنان بتأجيل الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود.