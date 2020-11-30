بعد تسريب صور.. سكرية طلب من حسن اطلاع الرأي العام على واقع المستشفى الميداني القطري

تمنى رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة" اسماعيل سكرية على وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، في بيان "اطلاعنا والرأي العام على واقع المستشفيات الميدانية ودورها في تخفيف ازمة الخدمات الصحية، كما مستوى ونوعية الاداء، خصوصا المستشفى الميداني القطري الموعود، وما يتسرب عن معلومات "مصورة" لتخزينها في المدينة الرياضية، بظروف بيئية تهدد سلامتها، وما هي العوائق امام تنفيذها لتنطلق وتخفف الضغط عن القطاع الصحي".

وختم سكرية:"اني من المحرضين دائما على كشف الحقائق امام الناس لتتحمل مسؤولياتها ايضا".