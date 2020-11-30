لبنان

رئاسة الجمهورية ترّد على المعلومات المتداولة عن دور لباسيل في عملية التشكيل

Lebanon 24
30-11-2020 | 11:45
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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:
"نشرت صحيفتا "اللواء" و"نداء الوطن"، ونقلت عنهما مواقع الكترونية وإعلامية أخرى، معلومات مختلقة عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما الإشارة الى دور لرئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل في عملية التشكيل.
ان هذه المعلومات كاذبة ولا تمت الى الحقيقة بصلة، وهي تتكرر من حين الى آخر وتعمم من وسيلة إعلامية الى أخرى بتنسيق واضح من جهات معروفة ولأهداف لم تعد خافية على احد.
ان مكتب الاعلام يجدد التأكيد ان تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ولا دور لاي طرف ثالث فيه".
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