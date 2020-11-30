انتظروا الأربعاء

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خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-11-2020 | 11:48
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اشارت مصادر مطلعة على أجواء بيت الوسط إلى أن هناك توجها يمكن وصفه بالايجابي قد يتبلور قبل يوم الاربعاء في ما يتصل بالملف الحكومي، وتلفت المصادر إلى أن الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري سوف يحمل تشكيلته الحكومية في الساعات المقبلة إلى بعبدا  ليبنى على الشيء مقتضاه، ما يعني وفق المصادر أن كرة التأليف سوف تنتظر موافقة رئيس الجمهورية الذي عليه ألا يضع العصي في دواليب التشكيل، خاصة بعد الرسالة التي بعث بها إليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون له والتي حملت رسائل كثيرة فضلا عن أنه سوف يشارك في مؤتمر دعم لبنان الذي تستضيفه باريس، ولايجوز أن يتعاطى بازدواجية خاصة وأن كل المساعدات هي رهن تشكيل حكومة وإنجاز إصلاحات.
 
 
 

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