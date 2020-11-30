لبنان

هل نستفيق على غارة اسرائيلية على لبنان؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-11-2020 | 12:30
A-
A+
Doc-P-770619-637423349283066853.jpg
Doc-P-770619-637423349283066853.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يعد الموضوع مرتبطا بردع اسرائيل. فإسرائيل مردوعة، لكنها خائفة. خائفة من التطورات السياسية بعد تسلم الحزب الديمقراطي زمام السلطة ووصول جو بايدن الى البيت الابيض.
 
وفق مصادر مطلعة فإن خوف اسرائيل وخشيتها من هذه اللحظة ينقسم الى قسمين، القسم الاول شخصي يتعلق بعلاقة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالديمقراطيين، وشعوره بأنهم سينتقمون منه شخصياً. اما القسم الثاني فمرتبط بإستراتيجيهم التي سيتبعونها مع طهران التي تهمش مصلحة اسرائيل الى حد ما.

وترى المصادر ان جو بايدن قد لا يعود الى الاتفاق النووي فور وصوله الى البيت الابيض لكن بالتأكيد سيسعى الى العودة اليه مع تعديلات شكلية، وهذا يذكر تل ابيب بمرحلة الرئيس السابق باراك اوباما.

وتشير المصادر الى ان اسرائيل لا تريد الوصول الى هذه المرحلة لذلك فهي تحاول القيام بأحد امرين، الامر الاول توتير المنطقة والذهاب بها نحو اشتباك مسلح قصير المدى يعرقل اي امكانية تسوية بين الادارة الجديدة في واشنطن وطهران ويخلط الاوراق في الميدان. اما الامر الثاني فهو استغلال عدم رغبة طهران وحلفائها الذهاب التصعيد من اجل توجيه ضربات قاسمة لهم.

وتعتبر المصادر ان الضربات القاسمة قد تشبه ضرب المفاعلات النووية في ايران، ومثلا القيام بعمليات جوية واسعة في سوريا، وربما استهدافات امنية او قصف لقواعد ومخازن الصواريخ الدقيقة في لبنان.

وتلفت المصادر الى انه وبعيدا عن ردود الفعل التي قد تحصل، لكن تل ابيب اليوم تفكر بالفعل لا بردة الفعل، لانها تعتقد ان ترك الامور على ما هي عليه سيعني خروج ايران من عزلتها خلال العام المقبل، وعودة الموارد المالية للتدفق اليها.


وتقول المصادر إن اخطر ما في الامر هو ان اسرائيل بدأت ترى ان خسائرها في اي حرب قد تكون اقل من خسائرها في حال انتظرت لحظة التسوية الايرانية الاميركية، فهل نستفيق قريبا على خبر قصف طائرات حربية اسرائيلية للبنان؟

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:20 | 2020-11-30
23:10 | 2020-11-30
22:58 | 2020-11-30
22:33 | 2020-11-30
22:18 | 2020-11-30
22:10 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website