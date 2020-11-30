لبنان

مدارس جبيل فتحت ابوابها والتزام بالاجراءات الوقائية

Lebanon 24
30-11-2020 | 12:40
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فتحت الثانويات والمعاهد الخاصة والرسمية في قضاء جبيل ابوابها امام الطلاب اليوم، عملا بقرار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب واستقبلت طلابها في اطار التعلم المدمج، وشهدت مداخلها زحمة سير حيث قام الاهالي بإيصال اولادهم نظرا لعدم وجود حافلات حفاظا على سلامتهم.

وقد تفاوتت نسبة الحضور بين مدرسة واخرى وبين صف وآخر، ففي الصفوف الابتدائية وصلت نسبة التغيب الى 50% واكثر، في حين لم تتجاوز في الصفوف الثانوية ال20%، وقد تم استخدام مداخل اضافية لكل قسم منعا للازدحام، حيث تم اخذ حرارة الاساتذة والطلاب قبل دخولهم وتعقيم اليدين والتأكد من وضعهم الكمامة حفاظا على سلامتهم ومنعا لتفشي وباء الكورونا.

وداخل الصفوف، تم المحافظة على التباعد المكاني والزامية وضع الكمامة، ولدى مغادرة الطلاب ظهرا المدرسة تم تنظيف الصفوف والممرات والمراحيض وصالات الاساتذة وتعقيمها.

وتمنى مدراء المدارس "ان يزداد الحضور الطالبي في الايام المقبلة"، مناشدين الجميع "الالتزام بالاجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم واستمرارا للعام الدراسي".
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