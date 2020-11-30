لبنان

وأصبح للمرأة اللبنانية الحق بفتح حساب مصرفي لأولادها القاصرين.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-11-2020 | 12:42
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عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائبة الدكتورة عناية عز الدين وحضور النواب: قاسم هاشم، بكر الحجيري ومحمد نصرالله. كما حضر ممثلون عن وزارة العدل: القضاة ايمن احمد، انجيلا داغر ورزان الحاج شحادة ورئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية بول مرقص.

عز الدين
اثر الجلسة، قالت النائبة عز الدين: "أقرت لجنة المرأة والطفل اليوم اقتراح قانون كنت تقدمت به لاعطاء الأم الحق في فتح حساب مصرفي لاولادها القاصرين، طبعا عندما نقول حسابا مصرفيا، يقول اللبنانيون تتحدث عن المصارف. اعتقد اننا نضع تشريعات، ليست فقط لليوم ، بل للغد والمستقبل. وعندما يأتي اليوم ولا نفكر بالغد، يعني معنى ذلك نوضب حقائبنا ونذهب الى المنزل".

اضافت: "عملا بمبدأ العدالة والمساواة كان هذا الاقتراح، وبموجب هذا القانون الذي يضيف مادة الى قانون التجارة يعطي للأم حق فتح حساب دائم لاولادها القاصرين ليكون لها وحدها الحق بتحريك هذا الحساب سحبا وايداعا، حتى بلوغ ابنها القاصر او ابنتها القاصر الثامنة عشرة عاما، وفي حال وفاة الأم او فقدانها الاهلية لا يحق للوالد كولي جبري او القيم على القاصر في حال وفاة الاب تحريك هذا الحساب الا باذن من المحكمة المختصة. ونأمل من زملائنا في لجنة الادارة والعدل عند احالة هذا الاقتراح الى لجنة الادارة، ان نستكمل أجندة التشريعات التي من شأنها ان تحق الحق وتحقق نوعا من المساواة المطلوبة الذي نص عليها الدستور اللبناني وشرعة حقوق الانسان التي وقع عليها لبنان".
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