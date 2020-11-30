لبنان

ما جديد قضية بناء القصر البلدي في المنية؟

Lebanon 24
30-11-2020 | 12:51
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نفذ أهالي بلدة برج اليهودية ـ المنية اعتصاما، إحتجاجا على منعهم وبلديتهم من استكمال بناء القصر البلدي، مطالبين المعنيين "بإيجاد حل جذري سريع يعيد إليهم حقوقهم والسماح لهم ببناء قصر بلدي كسائر المناطق".

وتحدث باسم المعتصمين ربيع العويك الذي أكد أن "أهالي برج اليهودية لا يطالبون ببناء ملهى او مقهى او منتجع او مصنع لتصنيع الحشيشة، بل هم يطالبون بإنشاء مرفق عام يعود بالمنفعة على كل الناس، وهو حق مشروع للاهالي كافة"، وقال: "نحن لا نتعدى على الأملاك الخاصة والعامة او ننهب او نسرق المال العام كما فعل غيرنا".

واضاف: "لقد ضقنا ذرعا من العراقيل التي تضعها الدولة في طريق بناء القصر البلدي، رغم استيفائه كل الشروط والمعايير القانونية، لتكون هناك سلطة محلية قادرة على رفع الظلم عن البلدة"، متخوفا من "وجود أشخاص يتسمون بالغيرة وقد وجدوا لتهديم اي مبادرة فيها إنماء البلدة".

وتابع: "القصر البلدي المنوي إنشاؤه بمنحة مالية قيمتها حوالى 500 الف دولار، مقدمة من إبن البلدة السيد عمر عيد مشكورا، ترفض السلطات المختصة ولا سيما دائرة التنظيم المدني إعطاء رخصة بناء لاستكمال البناء، وآخر الحجج التي واجهناها، هي وجود إشارة ضم وفرز على العقار ذاته، وهي موجودة منذ عشرين سنة تقريبا دون شطبها او تنفيذها".

وأكد المعتصمون أنه سيكون لهم في الأيام المقبلة خطوات تصعيدية في حال لم يتم اعطاؤهم حقهم في بناء القصر البلدي.
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