حريق في خيمة للنازحين السوريين خراج ابل السقي ومخاوف من امتداده

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن اندلاع حريق كبير في خيمة بمخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين، خراج ابل السقي، وتخوف من امتداد النيران الى المخيم بسبب الرياح القوية.

كما افادت منذ قليل بان الحريق قد استعر من جديد ليأتي على عشرة خيم للنازحين السوريين وتشريدهم، وما زالت فرق الدفاع المدني في مركز جديدة مرجعيون تجاهد لاطفاء الحريق والسيطرة عليه.