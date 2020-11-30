إقفال دائرة التنظيم المدني في راشيا بعد اصابة موظف بالفيروس

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه بعد أن تبين أن أحد الموظفين العاملين في دائرة التنظيم المدني في راشيا أصيب بوباء كورونا، وحرصا على سلامة الموظفين والمواطنين وبناء على توجيهات محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة اتخذ قائمقام راشيا نبيل المصري قرارا بإقفال الدائرة من تاريخه وحتى صباح الخميس الواقع فيه 4/12/2020 على ان يلتزم موظفو دائرة التنظيم المدني في راشيا الحجر المنزلي طيلة فترة الاقفال، ولحين ظهور نتائج فحوص الموظفين المخالطين في الدائرة، وستتولى بلدية راشيا الوادي تعقيم كل مكاتب الدائرة خلال فترة الإقفال.