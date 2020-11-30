سرقوا منزلاً وخبّأوا المسروقات في شجرة.. اليكم التفاصيل

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ ٢٦-١١-٢٠٢٠، ادعى لدى فصيلة شحيم في وحدة الدرك الاقليمي أحد الأشخاص من الجنسية السورية يعمل في مجال البناء، ان مجهولاً أقدم على الدخول إلى منزله الكائن في بلدة عانوت بواسطة الكسر والخلع، وسرق حقيبة من داخل خزانته تحتوي مبلغ من المال وقدره حوالى ٤٠ مليون ل. ل. و٢٠٨٠$، شيك مصرفي بقيمة 3 ملايين ليرة لبنانية، وأوراق ثبوتية.نتيجةً للإستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قامت بها هذه الفصيلة، توصّلت في أقل من 24 ساعة الى معرفة هوية المشتبه بهم وتحديد مكان تواجدهم، وهم:- م. ق. (مواليد عام ١٩٨٦، سوري)-خ. ق. (مواليد عام ١٩٨٧، سوري)- خ. ه. (مواليد عام ١٩٧٧، سوري)بناءً عليه، داهمت قوة من الفصيلة منازلهم، وعملت على توقيفهم.بالتحقيق معهم، أنكروا في بادئ الامر قيامهم بعملية السرقة، وبعد مواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بما نُسِب إليهم، وبمكان وجود الحقيبة في داخل شجرة قرب منزل (خ. ه.)، حيث جرى ضبطها.أعيدت المسروقات الى مالكها، وأودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.