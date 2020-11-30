لبنان

بلدية كفررمان: 9 اصابات جديدة

Lebanon 24
30-11-2020 | 14:26
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أعلنت بلدية كفررمان في بيان "انها سجلت شفاء 14 حالة في البلدة في حين سجلت 9 اصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات النشطة الى 38 حالة.

واشارت البلديةالى "أننا في مرحلة دقيقة وحساسة، تتطلب الوعي والتحلي بالمسؤولية،
وذكرت الاهالي بالتباعد الإجتماعي، ووضع الكمامة والتعقيم المستمر أو ارتداء الكفوف".

وطلبت البلدية من كل المواطنين "اتخاذ الإجراءات المطلوبة، والتبليغ عن اي اعراض تسجل لا سيما من يصابون حاليا "بالرشح" .

ودعت خلية الازمة الى التةاصل معها على الارقام التالية:
03699780
03467724
70333992
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