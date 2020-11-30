بلدية كفررمان: 9 اصابات جديدة

أعلنت بلدية كفررمان في بيان "انها سجلت شفاء 14 حالة في البلدة في حين سجلت 9 اصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات النشطة الى 38 حالة.

واشارت البلديةالى "أننا في مرحلة دقيقة وحساسة، تتطلب الوعي والتحلي بالمسؤولية،

وذكرت الاهالي بالتباعد الإجتماعي، ووضع الكمامة والتعقيم المستمر أو ارتداء الكفوف".

وطلبت البلدية من كل المواطنين "اتخاذ الإجراءات المطلوبة، والتبليغ عن اي اعراض تسجل لا سيما من يصابون حاليا "بالرشح" .

ودعت خلية الازمة الى التةاصل معها على الارقام التالية:

03699780

03467724

70333992