لبنان

بري دعا اللجان الى جلسة لدرس موضوع الدعم والاحتياط الالزامي

Lebanon 24
30-11-2020 | 15:25
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا التي غادرت دون الادلاء بتصريح.

والتقى الرئيس بري نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نجاة رشدي حيث تم عرض للاوضاع العامة اضافة الى شؤون انسانية.

واستقبل بري نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر. وتم البحث في آخر المستجدات السياسية والاوضاع الامنية.

دعوة اللجان
من جهة ثانية، دعا رئيس المجلس: لجان المال والموازنة،الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتخطيط،الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية، الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء في 2 كانون الاول 2020، وذلك لدرس موضوع الدعم والاحتياط الالزامي.

شكر على تعزية
على صعيد آخر، توجه الرئيس بري بالشكر الى: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والرئيس سعد الحريري ومن السيدة نازك الحريري ومن الوزراء والنواب الحاليين والسابقيين واعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في لبنان ومن الفاعليات الاغترابية والقيادات الروحية والامنية والعسكرية والقضائية ومن كل من اتصل او ابرق معزيا بوفاة المرحوم الحاج فايز زين الدين (خال رئيس مجلس النواب).
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