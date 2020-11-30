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لبنان
شكوى لمصلحة الليطاني ضد مجهولين بجرم سرقة أغطية الريغارات في شرق صيدا
Lebanon 24
30-11-2020
|
15:57
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قدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني شكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد مجهول بجرم سرقة أغطية الريغارات التابعة للمصلحة على طول شبكة بلدة كفرفالوس، كرخا، بقسطا في قضاء جزين وشرق صيدا.
وأفاد بيان لدائرة ري لبعا في مشروع ري صيدا جزين أنه "اثر قيام فرق الصيانة بالكشف على منشآت وممتلكات المصلحة في المشروع عند 30،12 من ظهر اليوم تبين فقدان وسرقة أغطية الريغارات التابعة لمصلحة الليطاني على طول الشبكة المذكورة أعلاه".
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