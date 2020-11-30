تسجيل 16 حالة إيجابية جديدة بكورونا في قضاء الكورة

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، عن تسجيل 16 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي:

النخلة وحارة الخاصة (1)، راسمسقا(3)، أميون(1)، قلحات (1)، برسا (7)، بكفتين(1) وقيد التحقق (2).

ودعت اللجنة الى التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي, منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة. كما ناشدت المصابين"بوجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم الشفاء العاجل.