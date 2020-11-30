دياب استقبل وفدا من لجنة محامي شهداء كفتون طالبه باحالة الجريمة على المجلس العدلي

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وفدا من لجنة محامي شهداء كفتون ضم المحامي جورج ديب، المحامي عبدالله ديب، المحامي بطرس فضول ورئيس البلدية نخلة فارس، وهو والد الشهيد علاء فارس، في حضور مدير مكتب الرئيس خالد عكاري والمستشار الياس عساف. وطالب الوفد دياب بإحالة الجريمة على المجلس العدلي.