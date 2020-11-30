لبنان

سيارة اجتاحت واجهة صيدلية في عبرا ولا اصابات

Lebanon 24
30-11-2020 | 17:32
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اجتاحت سيارة رباعية الدفع من نوع Honda CRV، واجهة احدى الصيدليات في عبرا - شرق صيدا، بعدما فقد السائق السيطرة عليها اثناء محاولة ركنها امام الصيدلية لشراء الدواء، ما ادى الى تضرر الواجهة الزجاجية للصيدلية من دون ان يصاب من كان بالداخل باي أذى.
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عبرا

Honda

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