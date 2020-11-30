"كورونا" يواصل تقدّمه في العديد من المناطق.. إليكم التفاصيل

تواصل العديد من المناطق اللبنانية تسجيل الإصابات بفيروس "كورونا"، في وقتٍ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1000 إصابة جديدة على صعيد لبنان، ليصل العدد التراكمي للإصابات إلى 127903.

وأعلنت بلدية كفرحتى - قضاء صيدا في بيان، تسجيل "إصابتين جديدتين بفيروس كورونا مثبتتين مخبرياً".

ودعت البلدية "المخالطين الى الاتصال بلجنة الصحة في البلدية ليصار إلى اجراء الفحوصات اللازمة".





من جهتها، أعلنت خلية الأزمة في بلدية سير - الضنية، في بيان، "تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد"، مطالبة "المصابين والمخالطين حجر أنفسهم لمدة 14 يوما وحماية أهلهم، ومنعاً لتفشي الفيروس".

بدورها، أعلنت بلدية كفرحزير في بيان، "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد أبناء البلدة"، مؤكدة انه "يلتزم الحجر المنزلي".



إلى ذلك، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تسجيل 27 إصابة جديدة بـ"كورونا"، موضحة أن "عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3410 مصاباً، وتماثل 1810 منهم الى الشفاء بشكل تام".



وسجلت بلدية دير ميماس، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدة"، طالبة من "جميع المخالطين التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً".

ومع هذا، فقد أعلنت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة في بيان، "تسجيل اصابة جديدة في البلدة"، ودعت "المخالطين وكل من يعاني من عوارض الفيروس، الى التواصل مع اللجنة الصحية في البلدية".



كذلك، أعلنت البلدية عن "شفاء 5 حالات يمكنهم العودة الى حياتهم بشكل طبيعي نظرا لانتهاء فترة الحجر".

بدورها، جرى تسجيل 22 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قضاء بنت جبيل، وتوزعت على الشكل التالي: رشاف 10 ، عيتا الشعب 3 ، رميش 3 ،القوزح 1،عيناتا 1، دبل 1، خربة سلم 1،السلطانية 1، والصوانة 1.

وسجلت بلدية كوسبا إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة، مؤكدة ان الأخيرة "تلتزم الحجر المنزلي".

من جهتها، أعلنت بلدية الشيخ محمد عن تسجيل حالة ايجابية جديدة في البلدة.

ودعت جميع المخالطين الالتزام بالحجر المنزلي لحين ظهور عوارض قبل اجراء الفحوصات اللازمة.

ومع هذا، أعلنت خليه الازمة في بلدية مغدوشة عن تسجيل اصابة جديدة في البلدة، ليصبح عدد الاصابات بفيروس كورونا الاجمالي في البلدة 55 اصابة وقد شفي منهم 53.

كذلك، أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، تسجيل 81 اصابة جديدة بفيروس كورونا.



واوضحت اللجنة انه يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات.

من جهتها، أعلنت بلدية النخلة وحارة الخاصة في قضاء الكورة، في بيان اليوم، عن "تسجيل حالة ايجابية واحدة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن "المصاب يلتزم مع عائلته الحجر المنزلي".

وسجلت خلية الأزمة في القبيات إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 20 حالة، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل 3 حالات شفاء.