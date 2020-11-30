لبنان

قوى الامن: توقيف شخص لقيامه باعمال احتيالية عبر الانترنت وترويج عملة مزيفة

Lebanon 24
30-11-2020 | 18:22
A-
A+
Doc-P-770697-637423573695737911.jpg
Doc-P-770697-637423573695737911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام أحد الاشخاص بالتواصل من الرقم الخلوي: 305627-76، مع شخص قام بنشر إعلان عن عروض لبيع أجهزة خلوية على أحد التطبيقات المخصصة للبيع والشراء.

بعد ان تم الاتفاق بينهما على السعر النهائي، أخبر المتصل الضحية، بأنه سيرسل سائق سيارة أجرة نوع "مرسيدس" لونها فضي، رقم هاتفه الخلوي 646013-71، ليستلم الجهاز الخلوي ويدفع ثمنه بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية، ليتبين لاحقا للضحية بأن العملة الأجنبية مزيفة.

نتيجة للمتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن عناصر المكتب المذكور من معرفة هوية كل من: السائق ومستخدم الهاتف المذكور رقمه أعلاه.

بتاريخ 25-11-2020، تمكنت دورية من المكتب من توقيف السائق في بلدة ببنين - عكار، ويدعى م.ب. (مواليد عام 1971، لبناني) ملقب ب"أبو يوسف". وبالتحقيق معه، اعترف انه يعمل كسائق أجرة على متن سيارة نوع مرسيدس لون فضي، وقد أقدم، بناء على طلب من شخصين من الجنسية السورية - تم تعميم بلاغي بحث وتحر بحقهما والعمل جار لتوقيفهما - بالتوجه الى المكان المتفق عليه بينهما وبين الضحية، واستلم الهاتف وقام بتسليم البائع مبلغ مالي بالدولار الاميركي المزيف - وهو على علم بذلك - ومبلغ آخر صحيح بالليرة اللبنانية. كما اعترف أنه قام بعمليات مماثلة في تواريخ سابقة.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة وتعرفوا إليه، الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في محلة بولفار الرئيس كميل شمعون / ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر - الطابق الرابع أو الاتصال على الرقم 293293-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:20 | 2020-11-30
23:10 | 2020-11-30
22:58 | 2020-11-30
22:33 | 2020-11-30
22:18 | 2020-11-30
22:10 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website