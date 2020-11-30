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لبنان
قوى الامن: توقيف شخص لقيامه باعمال احتيالية عبر الانترنت وترويج عملة مزيفة
Lebanon 24
30-11-2020
|
18:22
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام أحد الاشخاص بالتواصل من الرقم الخلوي: 305627-76، مع شخص قام بنشر إعلان عن عروض لبيع أجهزة خلوية على أحد التطبيقات المخصصة للبيع والشراء.
بعد ان تم الاتفاق بينهما على السعر النهائي، أخبر المتصل الضحية، بأنه سيرسل سائق سيارة أجرة نوع "مرسيدس" لونها فضي، رقم هاتفه الخلوي 646013-71، ليستلم الجهاز الخلوي ويدفع ثمنه بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية، ليتبين لاحقا للضحية بأن العملة الأجنبية مزيفة.
نتيجة للمتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن عناصر المكتب المذكور من معرفة هوية كل من: السائق ومستخدم الهاتف المذكور رقمه أعلاه.
بتاريخ 25-11-2020، تمكنت دورية من المكتب من توقيف السائق في بلدة ببنين - عكار، ويدعى م.ب. (مواليد عام 1971، لبناني) ملقب ب"أبو يوسف". وبالتحقيق معه، اعترف انه يعمل كسائق أجرة على متن سيارة نوع مرسيدس لون فضي، وقد أقدم، بناء على طلب من شخصين من الجنسية السورية - تم تعميم بلاغي بحث وتحر بحقهما والعمل جار لتوقيفهما - بالتوجه الى المكان المتفق عليه بينهما وبين الضحية، واستلم الهاتف وقام بتسليم البائع مبلغ مالي بالدولار الاميركي المزيف - وهو على علم بذلك - ومبلغ آخر صحيح بالليرة اللبنانية. كما اعترف أنه قام بعمليات مماثلة في تواريخ سابقة.
لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة وتعرفوا إليه، الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في محلة بولفار الرئيس كميل شمعون / ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر - الطابق الرابع أو الاتصال على الرقم 293293-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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