قرار لمحافظ جبل لبنان حول اتخاذ إجراءات طارئة ضمن نطاق بلدية العبادية

أعلن محافظ جبل لبنان محمد المكاوي في قرار رقمه 792/2020، اتخاذ "إجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا ضمن نطاق بلدية العبادية - قضاء بعبدا"، جاء فيه:

"المادة الأولى: تقفل بشكل كامل ومن دون أي استثناءات، لمدة أسبوع من تاريخه المقاهي والأكسبراسات على أنواعها ومحال ألعاب الانترنت وألعاب الكمبيوتر ومحال الالعاب والملاهي للاطفال والنوادي الرياضية المغلقة وقاعات GYM والحدائق العامة.