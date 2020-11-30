اجتماع أمني ناقش التشدد في تطبيق التدابير الوقائية والاجراءات الأمنية خلال الأعياد

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا أمنيا، حضره وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ووزير الصحة حمد حسن، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، رئيس شعبة الخدمات والعمليات العقيد جان عواد، والمستشاران خضر طالب وبترا خوري.وناقش الاجتماع التشدد في تطبيق التدابير المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا، كما جرى البحث في التدابير والاجراءات الأمنية التي سيتم تطبيقها خلال شهر كانون الاول وفترة الأعياد.