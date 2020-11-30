إنقاذ مواطنين علقوا داخل سياراتهم على الطريق البحرية في زوق مكايل

عملت فرق مركز جونية في الدفاع المدني على إنقاذ مواطنين علقوا داخل 5 سيارات على الطريق البحرية في زوق مكايل - كسروان، بسبب غزارة الأمطار التي هطلت مساء اليوم، وحولت الطريق إلى بركة للمياه.

كما عملت العناصر على سحب السيارات وفتح مجاري المياه المقفلة بالأتربة والأوساخ المتراكمة بسبب عدم التنظيف والصيانة.