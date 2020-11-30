جنبلاط أبرق معزياً بوفاة الصادق المهدي: مسيرة طويلة من أجل السودان

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس المجلس الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح برهان، وإلى قيادة حزب الأمة السوداني، معزيا بوفاة المفكر والمناضل الصادق المهدي.



واستذكر جنبلاط في برقيتي التعزية "المسيرة الطويلة للراحل المهدي، وصراعه لعقود طويلة من أجل صحوة إسلامية بعيدة عن أفكار التشويه، ومن أجل الديمقراطية والإصلاح السياسي في السودان"، داعيا الى "استلهام تجربته الغنية في هذا الزمن الصعب".