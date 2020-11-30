16
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جنبلاط أبرق معزياً بوفاة الصادق المهدي: مسيرة طويلة من أجل السودان
Lebanon 24
30-11-2020
|
20:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس المجلس الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح برهان، وإلى قيادة حزب الأمة السوداني، معزيا بوفاة المفكر والمناضل الصادق المهدي.
واستذكر جنبلاط في برقيتي التعزية "المسيرة الطويلة للراحل المهدي، وصراعه لعقود طويلة من أجل صحوة إسلامية بعيدة عن أفكار التشويه، ومن أجل الديمقراطية والإصلاح السياسي في السودان"، داعيا الى "استلهام تجربته الغنية في هذا الزمن الصعب".
تابع
الأكثر قراءة
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
Lebanon 24
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
09:00 | 2020-11-30
30/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع جديد بالسوق السوداء.. إليكم تسعيرة الدولار
Lebanon 24
تراجع جديد بالسوق السوداء.. إليكم تسعيرة الدولار
09:04 | 2020-11-30
30/11/2020 09:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نستفيق على غارة اسرائيلية على لبنان؟
Lebanon 24
هل نستفيق على غارة اسرائيلية على لبنان؟
12:30 | 2020-11-30
30/11/2020 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يحضر لخطوات معيشية؟
Lebanon 24
"حزب الله" يحضر لخطوات معيشية؟
11:14 | 2020-11-30
30/11/2020 11:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرار مشروع قانون لإعفاء المركبات من رسوم الميكانيك
Lebanon 24
إقرار مشروع قانون لإعفاء المركبات من رسوم الميكانيك
15:52 | 2020-11-30
30/11/2020 03:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:49 | 2020-12-01
صراعات على فروع المخابرات
01:15 | 2020-12-01
إسرائيل تؤجّل المحادثات مع لبنان على وقع تصاعد التوتر مع إيران
01:05 | 2020-12-01
فريق السلطة ينقلب على تعهداته: التشكيل وفق شروطنا
00:44 | 2020-12-01
"المثالثة" تطلّ مجدداً
00:36 | 2020-12-01
عبد الله لـ "الأنباء": المواقف الخشبية والحسابات الفئوية تعرقل تأليف الحكومة
00:26 | 2020-12-01
لقاء عون - الحريري المتوقّع لم يُعقَد
فيديو
"نابولي" يكرّم مارادونا برباعية في مرمى "روما"! (فيديو)
Lebanon 24
"نابولي" يكرّم مارادونا برباعية في مرمى "روما"! (فيديو)
18:00 | 2020-11-30
01/12/2020 04:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
Lebanon 24
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
09:00 | 2020-11-30
01/12/2020 04:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا لحظة سقوط محمد رمضان على الأرض أثناء تكريمه في دبي.. ومتابعون يسخرون
Lebanon 24
شاهدوا لحظة سقوط محمد رمضان على الأرض أثناء تكريمه في دبي.. ومتابعون يسخرون
09:00 | 2020-11-30
01/12/2020 04:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact