"​لوريان لوجور": قائد فيلق القدس زار لبنان.. وهذا ما طلبه من نصرالله

افادت صحيفة لوريان لوجور اللبنانية ان "قائد فيلق القدس اسماعيل قآني أجرى زيارة سرية إلى لبنان".



وأشارت الصحيفة إلى أن "قائد فيلق القدس طلب من امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عدم استفزاز إسرائيل".