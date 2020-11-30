ما جديد "كورونا" في مستشفى الحريري؟

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
نص التقرير:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 281 فحصاً.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 741 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32
- حالات وفاة: 1.