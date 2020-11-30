ما جديد "كورونا" في مستشفى الحريري؟

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.





نص التقرير: