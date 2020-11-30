دائرة الجامعات الخاصة في "الكتائب": معايير التحالف واضحة لا تشمل احزاب السلطة

صدر عن دائرة الجامعات الخاصة في مصلحة طلاب الكتائب البيان التالي:



"مع انطلاق اليوم الاول لانتخابات الجامعة اليسوعية، عمدت بعض الجهات لبث الأكاذيب والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي لتطال طلاب الكتائب، بهدف لم يعد يخفى على أحد، وذلك لتشويه صورتهم و محاولة تضليل الرأي العام.



لذلك يهمنا التأكيد أن طلاب الكتائب يخوضون الانتخابات بمعايير واضحة من اليوم الاول من دون أي تحالف مع أي من أحزاب السلطة، وذلك عبر التحالف مع طلاب مستقلين نتشارك معهم مبادئ السيادة والتغيير عبر الحركة الطلابية الموحدة Unified students movement بمشروع انتخابي واضح عرض علنا في المناظرات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان: " اننا نتأسف لوصول بعض من يدعون التغيير و معارضة السلطة لاعتماد نفس اساليب السلطة بتشويه الحقائق وبث الشائعات".