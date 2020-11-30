لبنان

دائرة الجامعات الخاصة في "الكتائب": معايير التحالف واضحة لا تشمل احزاب السلطة

Lebanon 24
30-11-2020 | 21:19
A-
A+
Doc-P-770747-637423681733730032.jpg
Doc-P-770747-637423681733730032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن دائرة الجامعات الخاصة في مصلحة طلاب الكتائب البيان التالي:
 
"مع انطلاق اليوم الاول لانتخابات الجامعة اليسوعية، عمدت بعض الجهات لبث الأكاذيب والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي لتطال طلاب الكتائب، بهدف لم يعد يخفى على أحد، وذلك لتشويه صورتهم و محاولة تضليل الرأي العام.
 
لذلك يهمنا التأكيد أن طلاب الكتائب يخوضون الانتخابات بمعايير واضحة من اليوم الاول من دون أي تحالف مع أي من أحزاب السلطة، وذلك عبر التحالف مع طلاب مستقلين نتشارك معهم مبادئ السيادة والتغيير عبر الحركة الطلابية الموحدة Unified students movement بمشروع انتخابي واضح عرض علنا في المناظرات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي".
 
 
وأضاف البيان: "اننا نتأسف لوصول بعض من يدعون التغيير و معارضة السلطة لاعتماد نفس اساليب السلطة بتشويه الحقائق وبث الشائعات".
 
 
وختم: "نؤكد على وعي طلاب الجامعة اليسوعية وعلى ثوابتهم، أخلاقهم و قيمهم الطامحة للتغيير من أجل مستقبل أفضل لطلاب الجامعة و لبنان".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:49 | 2020-12-01
01:15 | 2020-12-01
01:05 | 2020-12-01
00:44 | 2020-12-01
00:36 | 2020-12-01
00:26 | 2020-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website