حنكش: بعد انفجار بيروت كنا على قناعة أن الإستقالة هي موقف أخلاقي

غرد النائب المستقيل الياس حنكش عبر "تويتر" قائلاً: "‏بعد انفجار بيروت كنا عقناعة أن الإستقالة هي موقف أخلاقيرافض للكارثة، وإنه بعد ثورة تشرين وسحب الوكالة وتجربة سنتين أثبتت استحالة التغيير بظل هالمنظومة، بيسألونا شو حققت الإستقالة؟ الجواب إجا من جلسة قانون الإنتخاب وكأن لا إنفجار ولا إفلاس (lala land)، ومن جلسة زجل التدقيق الجنائي".